الشؤون الاسلامية تهدي ألف ختمة إلى روح الشيخ زايد

تطلق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع " ألف ختمة على روح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه" وذلك ضمن الفعاليات والبرامج التى تنفذها الهيئة في شهر رمضان المبارك لهذا العام انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله".

وقال سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف ان اطلاق هذا المشروع يأتي اعترافا بالفضل وامتنانا ووفاء لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني تاريخها ومؤسس حضارتها صاحب الفضل الأول في نشأة حلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بحيث تكون هذه الختمة مهداة من أبنائه الدارسين في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم إلى روحه الطاهرة.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع بحيث تكون الختمة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وحلقات المساجد في النصف ساعة الأولى من دوام يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع الأول لشهر رمضان المبارك ..وتوزع الختمة الواحدة على 30 دارسا و دارسة بحيث يقرأ كل واحد منهم جزءا واحدا وهكذا يتبع في جميع الحلقات الدراسية.

كما توزع الألف ختمة على فروع الهيئة في كافة الإمارات بما يتناسب مع أعداد الدارسين في المراكز الرسمية لتحفيظ القرآن الكريم والحلقات وتختم هذه الختم في أمسية يوم زايد للعمل الإنساني الإماراتي بجامع الشيخ زايد الكبير في ابوظبي.

وبناء على ما سبق فقد تقرر ان تقوم مراكز ابوظبي لتحفيظ القرآن الكريم بانجاز عدد 200 ختمة موزعة على 12 مركزا و3000 مشارك بحيث يتمون 100 ختمة كل يوم ومراكز عجمان 100 ختمة موزعة على 5 مراكز و1500 مشارك يتمون 50 ختمة يوميا ومراكز الشارقة وام القيوين 100 ختمة موزعة على 4 مراكز و1500 مشارك يتمون 50 ختمة يوميا وراس الخيمة 100 ختمة موزعة على 6 مراكز و1500 مشارك يتمون 50 ختمة يوميا ومراكز الفجيرة وخورفكان 100 ختمة موزعة على 5 مراكز و1500 مشارك يتمون 50 ختمة يوميا ومراكز العين 300 ختمة موزعة على 12 مركزا و4500 مشارك يتمون 150 ختمة يوميا والمنطقة الغربية 100 ختمة موزعة على 6 مراكز و1500 مشارك يتمون 50 ختمة يوميا.