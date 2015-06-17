ضبط 2 كيلو بانجو بحوزة عاطل بكمين العلو فى المحلة

تمكنت قوة كمين العلو بالمحلة من ضبط عاطل، مقيم بمنطقة سوق اللبن، بحوزته 2 كيلو بانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بتمكن قوة كمين العلو بالمحلة من ضبط المتهم "علاء.س.م" مواليد 98 مقيم منطقة سوق اللبن وبحوزته 2 كيلو بانجو.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر المحضر 7880جنايات قسم ثان المحلة، تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.