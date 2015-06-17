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حبس قوادة و3 ساقطات وحارس عقار بتهمة الدعارة فى الهرم

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حبس قوادة و3 ساقطات وحارس عقار بتهمة الدعارة فى الهرم حبس قوادة و3 ساقطات وحارس عقار بتهمة الدعارة فى الهرم
قضت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار عاطف عبد الله اليوم، بحبس قوادة 4 سنوات، والحبس سنة لحارس عقار و3 ساقطات بعد اتهماهم بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل الدعارة.

كانت البداية بورود معلومات لمباحث قسم شرطة الآداب تفيد بتحويل ربة منزل شقتها فى هضبة الأهرام لتسهيل ممارسة الرذيلة والاتفاق مع حارس العقار على استقطاب راغبى المتعة، نظير مبلغ يحصل عليه وبالتأكد من صحة المعلومات داهمت الشقة قوة من مباحث الآداب وتم ضبط المتهمين.

كشفت تحقيقات نيابة الهرم برئاسة أحمد حامد، أن ربة منزل استأجرت شقة منذ شهرين بهضبة الهرم، واتفقت مع حارس العمارة على أن استقطاب الرجال راغبى المتعة إليها نظير مبلغ، وحددت سعر الليلة بـ1500 جنيه.

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مصر 365