مصدر: 355 ملهى وبارا بالقاهرة والجيزة يشملها حظر تقديم الخمور فى رمضان

أكد مصدر أمنى غلق 355 ملهى ليلى ومحل خمور فى القاهرة والجيزة فى رمضان الكريم، كما يشمل إقرار مثل هذه الأماكن فى باقى المحافظات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بأن القرار يأتى ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية.

وأشار المصدر إلى أن تلك المنشآت السياحية والتى تبدأ من نجمة إلى 5 نجوم يشملهم القرار، وأن الشرط الأهم هو عدم تقديم الخمور خلال رمضان ولا مانع من تشغيلها كخيم رمضانى وشدد على معاقبة المخالفين واحالتهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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