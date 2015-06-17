ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط "محمد.ن" وشهرته حواش 21 سنة عاطل و"أحمد.أ" وشهرته زومبل 19 سنة عاطل و"خالد.ص" وشهرته الصغير 19 سنة، و"مصطفى.ط" 19 سنة و"محمد.ع" وشهرته الجنين 24 سنة "هارب" متهمين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

وبعد عرض التحريات على اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، وتم إخطار اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية بالواقعة فأمر بسرعة ضبط وإحضار أفراد العصابة وكشف وقائع جرائمهم.

وأكدت تحريات ضباط المباحث بإخفاء السيارة رقم 825 ق ف م ماركة ديميكس بيضاء اللون المبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 14417 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م بتاريخ 14/6/2015م عن بلاغ مصطفى محمود 34 سنة سائق بجوار مجمع مدارس الصفا – دائرة المركز حين التفاوض مع مالكها وإعادتها له مقابل مبلغ مالى تم إعداد أكمنة مستترة بمنطقة تواجد السيارة وحال قدوم الجناة أمكن ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش محلية الصنع وآخر فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة السيارة، وأضافوا أن الأسلحة النارية المضبوطة حوزتهم المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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