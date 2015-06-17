حملات من الصحة والطب البيطري على اللحوم وموائد الرحمن بالمنيا

قال الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تجهيز أقسام الطوارئ بالمستشفيات والتأكيد على الإنضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين، وتوفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف لإستقبال الحالات العاجلة والطارئة والتعامل معها على أكمل وجه خلال شهر مضان.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الحملات الصحية وتشديد الرقابة على الباعة، للتأكد من حملهم الشهادات الصحية وأن المنتجات صالحة للإستخدام الآدمي ومتابعة عينات مياه الشرب وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه موائد الرحمن المقامة.

وقالت الدكتورة أمل عبدالفتاح، مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية ستكثف حملاتها لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن مع المرور المستمر على محلات الجزارة والثلاجات لمتابعة المعروض بها، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وسيتم التصدى بكل حزم للذبح خارج المجازر حتى لاتكون بؤر لنقل الأمراض.