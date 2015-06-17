محافظ أسيوط يتفقد محطات الوقود ومنافذ بيع المنتجات الغذائية بمركز أبنوب

قام المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية بمركز ومدينة أبنوب للإطمئنان علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، والتعرف علي أهم المعوقات التي تواجههم والسعي لتجنبها وتوفير كافة سبل الراحة لهم حيث تفقد أحد منافذ بيع المواد الغذائية والتى تم إفتتاحها ضمن 8 منافذ بالمركز لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان، مشددا علي ضرورة توعية الأهالي بأسعار المواد وكيفية الاستفادة من هذه المنافذ حيث أن مثل هذه المشروعات توفر عدد من فرص العمل للشباب من خلال الجمعيات الأهلية.

وتفقد الدسوقى أيضاً إحدى محطات الوقود حيث رصد بعض السلبيات وقيام بعض المواطنين بشراء السولار وتعبئتها فى جراكن لبيعها في السوق السوداء، وإتخذ إجراءات مشددة ضد أصحاب المحطات لضمان وصول الوقود لمستحقيه.

وطالب الدسوقى مسئولي الزراعة بمنح تصاريح للمزارعين تمكنهم من صرف المواد البترولية اللازمة لهم لتشغيل الماكينات الزراعية لري الأراضي، مع ضرورة وضع آليات محددة ومقننة لصرف حصصهم المخصصة لهم من السولار من خلال أوراق مثبتة بحيازة الأراضي وتصريح من الإدارة الزراعية بالمركز، مضيفا أن هذه الفترة صعبة فلابد من ضبط أي مخالفة والسعي في توفير الراحة للمواطن الأسيوطي.

وإستمع الدسوقى خلال الجولة إلي شكاوي المواطنين ومشكلاتهم لإتخاذ قرارات لحلها سواء الخاصة بتطبيق منظومة الخبز الجديدة التى تم تطبيقها خلال هذا الاسبوع فى مراكز المحافظة المختلفة منوهاً انها ستساهم بشكل كبير في وصول الدعم لمستحقيه وتوصيل خبز جيد للمواطنين فضلاً عن القضاء على تسريب الدقيق أو إستغلال الخبز كعلف كحيواني وتخفيف من حدة الطوابير أمام المخابز ومنافذ التوزيع.