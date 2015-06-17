بالصور .. سفير اليابان في احتفال بعيدهم الوطني: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

أقام سفير اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاوا، حفل استقبال بحديقة مقر إقامته بجاردن سيتى، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى لليابان، حضره سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسكرتير الثاني والملحق العسكري للسفارة الامريكية وسفير الهند، وسفير شيلى، والسفير العراقي، ود.منى مكرم عبيد، ود.عواطف سراج الدين، وسفراء الدول الأوروبية المعتمدون بالقاهرة.

حرص السفير الياباني، على توجيه دعوة لنائب رئيس المركز المصري لمكافحة الإرهاب للشؤون الخارجية عبد القادر فريد، لمشاركتهم الاحتفال بالعيد القومي لليابان معربًا عن بالغ تقديره لفكرة إنشاء مركز مصري لمكافحة الإرهاب وانه تشرف بمتابعة نشاط المركز والاحتفال بإطلاقه في دار الأوبرا المصرية في الحادي عشر من مايو الماضي .

وقال السفير الياباني، أن مصر هي عَصّب منطقة الشرق الأوسط وركيزة جامعة للدول العربية وأن اليابان حريصة على تنمية أوجه التعاون بين البلدين اقتصاديًّا وثقافيًا.

من جانب آخر قال سفير اليابان، لنائب رئيس المركز المصري لمكافحة الإرهاب، أن دولته على أتم استعداد لتقديم الدعم الكامل للوقف إلى جانب المركز في خططته لتقويض مصادر الإرهاب والتضييق على منابعه، وقال ان اليابان تدعم استقرار مصر كثيرًا وتجده حتميًا لسلامة ومستقبل الشرق الأوسط وأنها كدولة تقف إلى جانب مصر وتقدر الجهود التي أثمرت عن نشاط المركز رغم حداثة إنشاءه.