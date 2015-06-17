العاهل السعودى يبحث مع وزير الخارجية التركى الأحداث فى سورية

استعرض العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية التركى مولود اوغلو ،الذى يزور المملكة حاليا الأحداث الإقليمية والدولية خاصة الوضع فى سورية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل فى مكتبه بقصر السلام فى جدة (غرب) المملكة اليوم وزير الخارجية التركى مولود اوغلو والوفد المرافق له.

وأضافت الوكالة أن الملك سلمان بحث مع اوغلو خلال الاجتماع أوجه التعاون الثنائى بين البلدين واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

وقالت الوكالة إن الوزير التركى نقل لـ "خادم الحرمين الشريفين" تحيات وتقدير الرئيس التركى رجب اردوغان فيما أبدى الملك تحياته وتقديره لاردوغان.

>