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مصادر إسرائيلية تؤكد وجود اتصالات غير مباشرة مع حماس عبر مصر

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مصادر إسرائيلية تؤكد وجود اتصالات غير مباشرة مع حماس عبر مصر مصادر إسرائيلية تؤكد وجود اتصالات غير مباشرة مع حماس عبر مصر
أكد مصدر إسرائيلى رفيع المستوى وجود اتصالات غير مباشرة مع حركة "حماس" عبر حول تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال البضائع إليها مقابل تهدئة طويلة الأمد.

وقال المصدر الإسرائيلى فى حديثه للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن حماس تلاقى صعوبات فى السيطرة على حركة "الجهاد الإسلامى" والفصائل الفلسطينية الأخرى فى القطاع لغرض تحقيق هذا الهدف.

وفى السياق نفسه نقلت الإذاعة العبرية عن مصادر فى حركة حماس قولها إن هناك بالفعل اتصالات غير مباشرة تجرى بين الحركة وإسرائيل حول التوصل إلى هدنة طويلة الأمد فى قطاع غزة.

وقال أحد المصادر إنه تم نقل رسائل بين الطرفين عبر قنوات عربية ومسئولين أوروبيين وأتراك حول تحقيق هدنة طويلة من 5 إلى 15 عاما على حدود القطاع مقابل رفع الحصار وإعادة فتح المعابر وإدخال البضائع ومواد البناء، إضافة إلى فتح ممر بحرى بين القطاع والعالم الخارجى.

وأكد المصدر استعداد حماس للتوصل إلى اتفاق، موضحا أنها ترغب فى حل المشاكل فى غزة، مضيفا فى الوقت نفسه أن الحديث يدور عن تبادل غير مباشر للأفكار دون طرح أى مبادرة رسمية.
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