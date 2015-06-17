طيران الإمارات تسير 42 رحلة إضافية للمعتمرين خلال رمضان

أعلنت "طيران الإمارات" عن توفير خدمات وتسهيلات خاصة للعناية بركابها الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، بما فى ذلك رحلات إضافية للراغبين بأداء مناسك العمرة أثناء الشهر الفضيل.

وقالت الشركة، فى بيان صحفى، إن طيران الإمارات سيشغل 42 رحلة إضافية بين دبى وجدة، باستخدام طائرة من طراز بوينج 777، غدا الخميس، حتى 23 يوليو المقبل، كما ستشغل 11 رحلة إضافية إلى جدة فى الفترة الواقعة بين 24 يوليو و15 أغسطس القادم.

ومن المتوقع أن تستقبل مكة المكرمة خلال الشهر الكريم هذا العام أكثر من مليونى زائر، حيث ستسهم رحلات طيران الإمارات الإضافية بنقل جزء من هذه الأعداد الكبيرة، وسوف يتم تشغيل الرحلات الإضافية بالتزامن مع رحلات الناقلة المنتظمة إلى جدة التى تتم باستخدام مزيج من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777، علماً بأن الرحلات الإضافية يمكن السفر عليها لحاملى تأشيرة أداء فريضة العمرة سارية المفعول أو مواطنى الإمارات.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، إن السفر لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان المبارك تجربة استثنائية لجميع المسلمين فى أنحاء العالم، ومع ارتفاع الطلب على السفر الجوى إلى قبلة المسلمين خلال الشهر الفضيل، ستسهم طيران الإمارات بلا أدنى شك بتوفير نقل سلس للمعتمرين الراغبين بزيارة مكة خلال هذا الوقت من العام.

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