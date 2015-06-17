أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران الإمارات تسير 42 رحلة إضافية للمعتمرين خلال رمضان

Google+ Print
طيران الإمارات تسير 42 رحلة إضافية للمعتمرين خلال رمضان طيران الإمارات تسير 42 رحلة إضافية للمعتمرين خلال رمضان
أعلنت "طيران الإمارات" عن توفير خدمات وتسهيلات خاصة للعناية بركابها الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، بما فى ذلك رحلات إضافية للراغبين بأداء مناسك العمرة أثناء الشهر الفضيل.

وقالت الشركة، فى بيان صحفى، إن طيران الإمارات سيشغل 42 رحلة إضافية بين دبى وجدة، باستخدام طائرة من طراز بوينج 777، غدا الخميس، حتى 23 يوليو المقبل، كما ستشغل 11 رحلة إضافية إلى جدة فى الفترة الواقعة بين 24 يوليو و15 أغسطس القادم.

ومن المتوقع أن تستقبل مكة المكرمة خلال الشهر الكريم هذا العام أكثر من مليونى زائر، حيث ستسهم رحلات طيران الإمارات الإضافية بنقل جزء من هذه الأعداد الكبيرة، وسوف يتم تشغيل الرحلات الإضافية بالتزامن مع رحلات الناقلة المنتظمة إلى جدة التى تتم باستخدام مزيج من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777، علماً بأن الرحلات الإضافية يمكن السفر عليها لحاملى تأشيرة أداء فريضة العمرة سارية المفعول أو مواطنى الإمارات.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، إن السفر لأداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان المبارك تجربة استثنائية لجميع المسلمين فى أنحاء العالم، ومع ارتفاع الطلب على السفر الجوى إلى قبلة المسلمين خلال الشهر الفضيل، ستسهم طيران الإمارات بلا أدنى شك بتوفير نقل سلس للمعتمرين الراغبين بزيارة مكة خلال هذا الوقت من العام.

موضوعات متعلقة ..
>-"السياحة": انفراجة فى أزمة العمرة بعد لقاء الوفد المصرى ممثلى الحج السعودى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365