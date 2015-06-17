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رئيس الوزراء العراقى يصل إلى إيران لبحث الحرب على الإرهاب

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رئيس الوزراء العراقى يصل إلى إيران لبحث الحرب على الإرهاب رئيس الوزراء العراقى يصل إلى إيران لبحث الحرب على الإرهاب
أفادت تقارير إخبارية إيرانية بأن رئيس العراقية حيدر العبادى وصل اليوم الأربعاء إلى طهران فى زيارة تستمر يوما واحدا .

وكان بيان للدائرة الاعلامية بمجلس الوزراء العراقى أوضح أن العبادى سيلتقى عددا من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم مرشد الجمهورية الإسلامية على خامنئي.

وأوضح البيان أنه " سيتم خلال الزيارة بحث العديد من القضايا المشتركة والعلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمى والحرب على الإرهاب والجهود الدولية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية".

وزار العبادى إيران فى أكتوبر من العام الماضي. كما زار الرئيس العراقى فؤاد معصوم طهران الشهر الماضي.
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