مصادر يمنية : مقتل 11 مدنيا جراء قصف للحوثيين على عدن

أفادت مصادر صحفية يمنية اليوم الأربعاء بمقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً من المدنيين جراء القصف العشوائى الذى شنه المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة عدن جنوبى البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قصفا عنيفا شنه الحوثيون وقوات صالح خلال الايام الثلاثة الماضية على مناطق وأحياء سكنية من بينها المنصورة والشيخ عثمان، دار سعد والمنداره ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 مدنياً بينهم أطفال.

وأكدت المصادر أن القصف أعقبه اشتباكات بين الحوثيين وأفراد المقاومة الشعبية التى تحاول التقدم نحو مواقع الحوثيين ومحاصرتهم لمنع وصول التعزيزات العسكرية إليهم، فى الوقت الذى يحاول فيه الحوثيون السيطرة على مناطق جديدة.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات المسلحة تبدأ فى وقت متأخر من الليل وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين خلال تلك الاشتباكات.

>أفادت مصادر محلية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين اليوم الأربعاء فى قصف بقذائف الهاون شنه مسلحون من جماعة أنصار الله الحوثية على أحياء سكنية فى مدينة تعز وسط البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القصف استهدف حيى الروضة والجمهورى ومحيط جبل جرة المطل على المدينة من الجهة الشمالية والذى يتمركز فيه مسلحون من المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي.

وأضافت المصادر أن" هذا القصف تزامن مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع بين مسلحى الحوثى ومسلحى المقاومة الشعبية فى حى الجمهورى وبالقرب من جبل جرة وفى شارع الأربعين ".

وكان عشرات من المدنيين قد قتلوا وأصيبوا خلال الأيام الماضية فى قصف عشوائى لمسلحى الحوثى استهدف منازلهم فى مدينة تعز، فى الوقت الذى يقول الحوثيون إنهم يستهدفون بالقصف مواقع تمركز المقاومة الشعبية فى هذه الأحياء.