أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ينفى أنباء تتحدث عن استقالة رئيس الوزراء

Google+ Print
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ينفى أنباء تتحدث عن استقالة رئيس الوزراء المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ينفى أنباء تتحدث عن استقالة رئيس الوزراء
نفى الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ما تردد عن تقديم رئيس الوزراء رامى الحمد الله، استقالته للرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وأكد أبو ردينة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - أن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين، المقبل لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحمد الله لازال على رأس عمله.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365