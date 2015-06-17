المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ينفى أنباء تتحدث عن استقالة رئيس الوزراء

نفى الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ما تردد عن تقديم رئيس الوزراء رامى الحمد الله، استقالته للرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وأكد أبو ردينة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - أن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين، المقبل لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحمد الله لازال على رأس عمله.

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