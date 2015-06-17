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فنجان شاى أو قهوة فى السحور يجنبك الصداع فى الصيام

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فنجان شاى أو قهوة فى السحور يجنبك الصداع فى الصيام فنجان شاى أو قهوة فى السحور يجنبك الصداع فى الصيام
الصداع والخمول من أكثر الأعراض انتشارا بين الكثيرين، خلال شهر رمضان، وقد يعانى منها البعض قبل أو بعد الإفطار .

ومن جانبه يوضح الدكتور مدحت ثابت استشارى أمراض المخ والأعصاب أن الشعور بالصداع أثناء الصيام، قد يكون نتيجة لنقص الكافيين فى الجسم، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين يكثرون من تناول الشاى والقهوة والنسكافيه قبل الصيام، وعند إيقافها فجأة يحدث توتر وخلل بالجسم ويكون الشخص أكثر قلقا ويعانى من الصداع.

ويتابع أنه بالنسبة للشعور بالخمول قبل أو بعد الإفطار خلال شهر رمضان، فيرجع ذلك، لنقص مستوى السكر فى الدم أثناء فترة الصيام، أو الإكثار من تناول الطعام أثناء الإفطار مما يؤدى إلى اتجاه الدم من المخ للمعدة لاكتمال الهضم، فينتج عنه الشعور بالخمول .

يوصى د. مدحت ثابت ببعض النصائح لتجنب الشعور بالصداع أو الخمول، فبالنسبة للصداع يجب تناول كوب من القهوة أو الشاى فى السحور، أو تناول بعض السكريات لتعويض الجسم نقص الكافيين والسكريات، أما بالنسبة للخمول بعد الإفطار فيجب تناول الطعام بكميات محدودة وطريقة منظمة .

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