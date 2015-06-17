التحقيق مع 4 موظفين فى واقعة سرقة 820 بطاقة تموين بالمنيا

أحال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، 4 موظفين بإدارة تموين أبو قرقاص للتحقيق للكشف عن حقيقية سرقة 820 بطاقة ذكية خاصة بصرف مقررات التموين ودعم الخبز في رمضان، وسرقة الدعم المقرر والمضاف بنسبة 50% لكل فرد من أهالي قرية أسمنت.

وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته إلى مدير مكتب تموين أبو قرقاص، بسرعة إصدار بطاقات ورقيه لأهالى القريه ليتم بها صرف المقررات التموينيه والخبز، لحين الإنتهاء من إصدار بطاقات ذكيه أخرى للمواطنيين بديله للبطاقات الذكيه التى إستولى عليها تاجر البقاله بالقريه.

كان وكيل وزارة تموين بالمنيا، قد تلقى مذكرة من محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات والحصانات، ووليد مسامح، مدير فرع المركز بأبو قرقاص، تفيد تلقيهما شكوى فى 15 يونيو الجارى، من 820 أسرة من قرية أسمنت بمركز أبو قرقاص، يتضررون فيها من عدم صرف المقررات التموينية والخبز منذ شهر يناير الماضي، بسبب إختلاس أحد التجار بطاقات التموين الذكية الخاصة بهم .