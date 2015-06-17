بالصور.. محافظ الغربية يكرم الرياضيين المتميزين من أبناء المحافظة

أكد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، أن المحافظة تسعد وتفخر بأبنائها المتفوقين والمتميزين فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والعلمية وغيرها، فهم أمل مصر المستقبل ورافعى علمها خفاقا فى مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك فى الاحتفالية الرياضية والفنية التى أقيمت باستاد طنطا الرياضى لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين والمتميزين رياضيا وفنيا على المستوى الدولى والمحلى فى مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة الفنية.

وبدأ الاحتفال بعزف للسلام الجمهورى فى عرض سباحة لبراعم استاد طنطا، ثم عرض مائى لحاملى صورة الرئيس السيسى واللافتات الخاصة بالفرق الفائزة والمكرمة فى الحفل، ثم ألقى محافظ الغربية كلمة هنأ فيها الحاضرين وشعب محافظة الغربية بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعلن المحافظ، أنه تم تحديد يوم الاثنين القادم الموافق الخامس من شهر رمضان المبارك لتكريم المتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية، فمن حقهم علينا تخصيص يوم لتكريمهم وشكرهم على تميزهم.

وأهدى براعم السباحة باستاد طنطا كتاب الله لمحافظ الغربية تقديرا لجهوده فى دعم الرياضة والرياضيين، ثم قام محافظ الغربية بتكريم اللاعبين والفرق الرياضية والفنية الذين حصلواعلى المراكز الأولى فى المسابقات الدولية والمحلية وتوزيع شهادات التقدير والميداليات التذكارية عليهم، ومن بين المكرمين مركز شباب شبشير الحصة الحاصل على المركز الأول فى دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وفريق الهوكى بنادى الصيد بالمحلة، وفريق السلة باللجنة الرياضية واللاعبين المتميزين فى السباحة والملاكمة والسومو والجمباز، كما كرم المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل المديرية وعدد من المدربين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق والإداريين بقطاع الشباب والرياضة.



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جانب من تكريم الرياضيين



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رفع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عرض في حمام السباحة الأوليمبي باستاد طنطا الرياضي



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تقديم مصحف لمحافظ الغربية



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تكريم الكابتن رامي الجزار بطل العالم في لعبة السومو



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جانب من حفل التكريم