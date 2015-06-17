وزير الرى: 178 مليون جنيه لحماية شاطئ بورسعيد من النحر

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن استثمارات هيئة حماية الشواطئ ببورسعيد بلغت 178 مليون جنيه لحماية الشاطئ من النحر، وحماية المنشآت الاستثمارية والقرى السياحية ببورسعيد .

وقال مغازى إن المرحلة الأولى من مشروع تكريك بوغازى الجميل تهدف لتطوير بحيرة المنزلة بتمويل من وزارة الزراعة يصل لـ 55 مليون جنيه، بالإضافة لاستخدام الرمال الناتجة عن أعمال التكريك التى تصل 700 ألف متر مكعب لتغذية شاطئ بورسعيد ومعالجة مشكلة التلوث .

وأضاف الوزير أن المساحة المستهدفة تصل 50 ألف فدان والتى تعتبر ضمن منظومة تطهير مياه بحيرة المنزلة .