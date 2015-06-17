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مصرع طالب سقط به جرار زراعى فى ترعة بالمنوفية

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مصرع طالب سقط به جرار زراعى فى ترعة بالمنوفية مصرع طالب سقط به جرار زراعى فى ترعة بالمنوفية
لقى طالب بقرية سرموس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر سقوط جرار زراعى به فى ترعة تابعة للقرية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد بمصرع عبد الرحمن ياسر مبروك 13 طالب، بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوط جرار زراعى به فى ترعة الغفارة.

وتم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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