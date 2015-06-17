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محافظ الأقصر يعرض المُخطط الاستراتيجي الإقليمي للمحافظة حتى عام 2032

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محافظ الأقصر يعرض المُخطط الاستراتيجي الإقليمي للمحافظة حتى عام 2032 محافظ الأقصر يعرض المُخطط الاستراتيجي الإقليمي للمحافظة حتى عام 2032

عقد محمد بدر محافظ الأقصر اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن والمراكز بالمحافظة، بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، ومسئولى ادارة التخطيط العمرانى، لعرض المخطط الاستراتيجى الإقليمى لمحافظة الأقصر حتى عام 2032.

 وأوضح المخطط الإستراتيجى للأقصر مدى صلاحية الأراضى للتنمية، ومشروعات الزراعة والاستصلاح وسياسات التصرف بالأراضى، واستراتيجية استغلال الموارد الزراعية والصناعية، وسيناريوهات الطلب السياحى المستقبلى، ومشروعات الخدمات الإقليمية.

 كما كشف المخطط عن مدى صلاحية الأراضى للتنمية العمرانية مع عرض العمران القائم بالوادى والظهير الصحراوى، وعرض المناطق ذات القيود والمحددات الطبيعية، والأراضى المتاحة للتنمية، والتركيب المحصولى والصناعات الغذائية، والخطة الإستثمارية لمشروعات الصناعة، والربط والتنوع السياحى.

 وحدد المخطط الإستراتيجى المعايير المستخدمة فى تحديد أولويات صلاحية الأراضي للتنمية العمرانية وتشمل الطبوغرافيا، وميول الأرض، وخصائص خزانات المياه الجوفية، والقرب أو البعد من العمران، وشبكة الطرق الإقليمية، وشبكة السكك الحديدية.

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