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بالأسماء..اليوم الإفراج عن الشباب الصادر لهم عفو رئاسي وإسقاط التهم عنهم

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بالأسماء..اليوم الإفراج عن الشباب الصادر لهم عفو رئاسي وإسقاط التهم عنهم بالأسماء..اليوم الإفراج عن الشباب الصادر لهم عفو رئاسي وإسقاط التهم عنهم

الرئيس عبدالفتاح

قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء أونا، ان قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدد من الطلبة الذين اخترقوا قانون التظاهر، بمناسبة شهر رمضان الكريم سيتم تنفيذه اليوم ، في لفته طيبة من الرئيس حتي يستطيع الطلبة قضاء أول أيام رمضان المبارك مع أسرهم. وأوضحت المصادر، ان القرار سيشمل إسقاط التهم المنسوبة للطلبة، وابلاغ الجامعات باسقاط هذة التهم. يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم قرارًا جهوريا بالعفو عن 165 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بخرق القانون، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس مع شباب الإعلاميين.

 

 

 

 

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أونا

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