النيابة تستعجل تقريرا المعمل الجنائي والطب الشرعي في حادث الأقصر

استعجلت نيابة الأقصر، بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات الأقصر، اليوم “الأربعاء”، تقرير المعمل الجنائي وتحريات جهاز الأمن الوطني حول الهجوم الإرهابي، الذي تصدت له قوات الشرطة الأربعاء الماضي بمحيط معبد الكرنك.

كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بمنفذي الهجوم الإرهابي، الذان لقيا مصرعمها في الحادث.

وانتهت النيابة، مساء أمس “الثلاثاء”، من سماع أقوال شهود العيان والمصابين، ورجال الشرطة الذين تصدوا للهجوم، حيث استمعت النيابة أمس لأقوال سائق التاكسي، وأمين شرطة اللذان ساهما في التصدي للهجوم.