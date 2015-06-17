إقليم جنوب الصعيد الثقافي يحتفل بشهر رمضان

يحتفل إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة الباحث سعد فاروق، بشهر رمضان الكريم، وذلك بإقامة الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة للإقليم في الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا.

وتنظم الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من المحاضرات، كمحاضرة ” الصيام جنة” بقصر ثقافة نجع حمادي، 7 رمضان، ومحاضرة بعنوان “غزوة بدر” فى11 رمضان بقصر ثقافة قوص، بينما يقام بقصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان “فتح مكة” في 15 رمضان، ومحاضرة بعنوان “فضل شهر رمضان” بمكتبة الطفل والشباب بالضبعية في 7 رمضان، ويقام بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان “رمضان شهر الإنتصارات” وذلك في 10 رمضان.

ويقيم أيضاً قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان “نظرات في الصيام” وذلك 5 رمضان ويقام محاضرة بعنوان رمضان “شهر الانتصارات” في 10 رمضان بقصر ثقافة الشلاتين.

وفي سياق متصل، ينظم قصر ثقافة العقاد التابع لفرع ثقافة أسوان محاضرة بعنوان “فضل شهر رمضان” في 5 رمضان، ويقيم قصر ثقافة حسن فخر الدين بالنوبة محاضرة بعنوان “فتح مكة” وذلك في 20 رمضان.