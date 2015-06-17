بالتفاصيل..خطة الإخوان القادمة: تفجيرات واغتيالات ومبادرة سياسية بدون«مرسي»

كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان “الإرهابية”، أن الجماعة تعمل خلال المرحلة المقبلة على محورين أساسين، وذلك ردًا على خطة الدولة لمواجهة الإرهاب، احدهما داخلي وآخر جارجي.

وتهدف خطة الجماعة داخلياً، إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإثارة غضب وسخط المصريين خلال الفترة المقبلة، عن طريق تصعيد العمليات النوعية، واستهداف أبراج الكهرباء والمناطق الصناعية، واستمرار عملية اغتيال الضباط والقضاة والإعلاميين، بالإضافة إلى قطع الطرق وحرق القطارات فيما يطلق عليه “أسبوع المدخنة”، وتحريك مظاهرات مفاجأة لشغل الطرقات في بعض الشوارع الرئيسية.

وعلى الجانب السياسي، تسعى جماعة الإخوان إلى طرح مبادرة تمكنها من البقاء في المشهد السياسي بأي طريقة، إلا أن هذه المرة تختلف التفاصيل، حيث تتضمن المبادرة التي ستطرحها الجماعة، السماح للإخوان بالمشاركة في الحياة السياسية مقابل دفع دية لضحايا الإخوان وضحايا العنف، والإفراج عن القيادات، وهو ما يطرح تساؤلاً هاماً ..”هل باعت الجماعة مرسي؟!، أم أنها تخلت عن كرسي الرئاسة لضمان استعادة مقاعد مؤثرة في البرلمان المقبل؟! ، أم أنها إحدى ألاعيب الإخوان المعتادة في محاولة لإلهاء الدولة بحل سياسي يغطي على استمرارهم في أعمال العنف؟!.

وأكدت المصادر أن الجماعة لن تكتفي بمحاولة استرضاء السلطة المصرية، حيث أن هناك محوراً إضافياً يتمثل في المجتمع الدولي وهو المحور الخارجي، حيث تنسق الجماعة مع منظمة ” اكسترين اكشن سيرفس” في بروكسل بخصوص حقوق الإنسان والانتخابات البرلمانية.

وكشفت مصادر من داخل الجماعة، أن التنظيم يسعى لمشاركة “عمرو دراج” في مؤتمر الحوار بين أمريكا والمجتمع الإسلامي، المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة ” ملاذ الإخوان” ، لمطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف مماثلة لمواقف الولايات المتحدة في دعم الإخوان.

وأفادت المصادر، أن الجماعة ترتب لحملة بالتنسيق مع الرئيس التونسي السابق لجمع توقيعات للمطالبة بوقف حكم الإعدام ضد الرئيس المعزول “محمد مرسي”.

كما يسعى تنظيم الإخوان “الإرهابي” للتنسيق مع حزب الكراهية وهو من الأحزاب الديمقراطية في السويد، وهو حزب يميني متطرف، وكذلك لجنة حقوق الإنسان بإفريقيا، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” ضمن الحملات الخارجية لدعم الإخوان.

وأكدت مصادر مطلعة، أن هذا التحرك من جانب الجماعة على الصعيدين المحلي والدولي، يأتي تزامناً مع سير الدولة المصرية والقوات المسلحة في التصدي بنجاح للعمليات الإرهابية وأعمال العنف في الشارع المصري، وهو ما أثبت فشل الإخوان في حشد الشارع المصري أو استعادة الحكم بعد عزل “مرسي” عقب ثورة الـ 30 من يونيو.