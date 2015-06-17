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أوقاف سوهاج تنهى إستعداداتها لشهر رمضان الكريم‎

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أوقاف سوهاج تنهى إستعداداتها لشهر رمضان الكريم‎ أوقاف سوهاج تنهى إستعداداتها لشهر رمضان الكريم‎

قال الشيخ إسماعيل الصغير، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية أنهت إستعداداتها للبرنامج الدعوى لشهر رمضان المعظم، من خلال تجهيز ملتقى فكرى وقوافل دعوية ودروس دينية، والتنبيه على ضرورة إستغلال رمضان فى تنشيط الدعوة وإثرائها بالرد على الموضوعات المطروحة على الساحة، وعقد ندوات دينية تجوب القرى والنجوع ومراكز الشباب والجمعيات الخيرية ومختلف المؤسسات.

وأضاف الصغير، أنه تم التأكيد على ضرورة نظافة المساجد وحراستها والعمل على راحة المعكتفين فى شهر رمضان، والتأكيد على تكثيف المرور على المساجد لتنشيط الدعوة ومتابعة الدروس الدينية، والقوافل الدعوية، ومتابعة خطباء الجمع وبحث الشكاوى الواردة والرد عليها، والإلتزام بالخطبة الموحدة والتوقيت المحدد لها.

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