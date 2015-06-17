المؤتمر يشيد بقرار العفو عن 165شاباً بمناسبة شهر رمضان

أشاد المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 165شابا من الشباب المحبوسين بمناسبة شهر رمضان ، مؤكدا أن هذا القرار يثبت مدى إنسانية الرئيس وإحساسة بالمسئولية الأبوية .

وأضاف أبو العطا فى تصريحات صحفية اليوم ، أننا نعلم جميعا مدى إحساس الرئيس بالمسئولية تجاة الشباب ودائما هو الأب والمحفز الذى يدفع بهم فى الصفوف الأمامية ، ويجب على جميع المسئولين والسياسين أن يتخذو الرئيس قدوة لهم ويحذو حذوه تجاة الشباب ويساندوهم.

وقدم نائب رئيس حزب المؤتمر ، تحية شكر للرئيس الإنسان المخلص على قرارة الشجاع تجاة الشباب الذين تم القبض على بعضهم دون ذنب ، مؤكدا أنه يقدم القدوة الحسنة للشباب وينصح المسئولين بإتخاذ الرئيس قدوة لهم .