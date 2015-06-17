ضبط 860 كيلو دواجن فاسدة بالبحيرة قبل بيعها فى شهر رمضان

تمكنت مباحث التموين بالبحيرة بالتعاون مع مديرية الصحة من ضبط 860 كيلو قطع دواجن منتهية الصلاحية بأحد المجازر بمركز وادى النطرون قبل بيعها فى شهر رمضان.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين قيام شرطة التموين بقيادة المقدم وجدى الصيرفى من ضبط كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة بمجزر للدواجن بوادى النطرون، حيث تم ضبط عدد 27 كرتونة بها 12 كيس صدور مقلية زنة الكيس 2 كيلو و20 كيس قطع دواجن زنة الكيس 10 كيلو.

وكذلك 32 طبقا بكل طبق 4 قطع صدور مقلية زنة الطبق 400 جرام بإجمالى مضبوطات قدرها 860 كيلو قطع دواجن منتهية الصلاحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 3709 جنح مركز وادى النطرون لسنة 2015 ضد المدير المسئول لحيازته تلك الكميات منتهية الصلاحية.