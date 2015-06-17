ضبط 3 متهمين جدد فى واقعة استشهاد أمين شرطة بكرداسة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 3 عناصر إرهابية ضمن الخلية الإخوانية التى شاركت فى 16 عملية إرهابية بكرداسة.

وكان اللواء محمود فاروق قد تلقى إخطارا من العميد بهاء سالم، مفتش الجيزة، يفيد ضبط عناصر إخوانية جديدة لاتهامهم باغتيال أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، والقيام بأعمال عنف تستهدف الجيش والشرطة.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزتهم على 3 بنادق آلية وكمية من المواسير التى تستخدم فى التفجيرات، وكمية من طلقات الخرطوش والرصاص الحى، وكمية من معدات تصنيع القنابل، وتحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.

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