أمن سوهاج يعتمد خطة أمنية مكبرة بشوارع المحافظة خلال شهر رمضان

قال اللواء إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إن هناك خطة أمنية مكبرة اعتمدتها مديرية الأمن استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وأضاف مدير أمن سوهاج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، شددنا على انتشار ضباط الشرطة فى الأسواق والتواجد الميدانى فى الشوارع لمراقبة الأسعار وضمان ثباتها، فضلاً عن نشر قوات الأمن بمحيط معارض السلع الغذائية، والعمل على راحة المواطن.

وأردف مدير أمن سوهاج:عملنا على وضع خطة مرورية مُحكمة خاصة فى أوقات الذروة وتم توفير سيارات ومركبات تقل المواطنين بالمجان فى أوقات الذروة بالتنسيق مع محافظة سوهاج، ونشدد على سائقى الميكروباصات بالالتزام بالتعريفة المقررة وعدم زيادتها، وعدم تحميل ركاب أكثر من العدد المقرر.

وتابع اللواء إبراهيم صابر، نعمل خلال الفترة المقبلة على جمع السلاح، واستهداف حائزى الأسلحة النارية خاصة فى ظل تفكير البعض بارتكاب جرائم ثأر مع اقتراب المناسبات، ونعمل على توجيه حملات أمنية مكبرة تستهدف الخارجين عن القانون.

واستطرد مدير أمن سوهاج، نواصل مداهمة البؤر الإجرامية وملاحقة الخارجين عن القانون، وهدفنا تحقيق الأمن والأمان للمواطن، وحماية أرواح الشعب والسهر على راحتهم.