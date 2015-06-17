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نائب الرئيس اليمنى يصل القاهرة فى زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى

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نائب الرئيس اليمنى يصل القاهرة فى زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى نائب الرئيس اليمنى يصل القاهرة فى زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى
وصل نائب الرئيس اليمنى، رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى فى زيارة تستغرق 3 أيام، يجرى خلالها مباحثات مع القيادة المصرية تتركز على تطورات الأوضاع فى الجمهورية اليمنية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقال خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى، رئيس الوزراء، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى أن زيارته للعاصمة المصرية تأتى من منطلق حرص الجمهورية اليمنية على الدور المصرى المحورى والنوعى فى المنطقة العربية، والتأكيد على المكانة القومية الكبيرة التى تحتلها لدى اليمن.

وأكد خالد بحاح فى تصريح صحفى أن زيارته تحتل أهمية كبيرة، وذلك لما تشهد اليمن والمنطقة من تطورات واحداث متسارعه، منوها الى انه سيبحث تطورات الازمة اليمنية مع القيادة المصرية خلال لقاءه بالرئيس المصري عبدالفتاح والحكومة المصرية.

وقال بحاح: إننا حريصون على بحث السبل الكفيلة بتفعيل العلاقات مع المصرية، والعمل على تطوير التعاون المشترك فى كافة المجالات بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين.

وأشار بحاح إلى أنه خلال الزيارة سيلتقى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، كما سيحضر الاجتماع التشاورى الذى سيعقد بعد غد الخميس على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات الأزمة اليمنية.

وثمن نائب الرئيس رئيس الوزراء الدور المصرى الهام تجاه دعم الشرعية فى اليمن والمشاركة فى التحالف العربى، وكذلك وقوف الأشقاء في جمهورية مصر العربية إلى جانب الشعب اليمنى وأزمته التى يمر بها، مشيدا بالمواقف التاريخية التي كان لمصر الشقيقة الدور الكبير فى دعم الجمهورية اليمنية بكافة المجالات السياسية والعسكرية والتنموية.

وكان فى استقبال نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، وزير الطيران المدنى المصرى حسام كمال، والمندوب الدائم لبلادنا فى الجامعة العربية القائم بأعمال السفارة اليمنية فى القاهرة السفير محمد الهيصمى، والملحق العسكرى بالسفارة اليمنية بالقاهرة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسى اليمنى فى السفارة اليمنية والمندوبية الدائمة بالجامعة العربية.

ويرافق نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح كل من نائب رئيس مجلس النواب محمد على الشدادى، والوزير عبدالله الصايدى، ووزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور محمد الميتمى، ووزير الداخلية اللواء عبده الحذيفى، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن ناصر عبدربه الظاهرى، ومدير مكتب نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الدكتور محمد العوادى.

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مصر 365

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