وزير العدالة الانتقالية يرأس اجتماع الإصلاح التشريعى لمناقشة عدة قوانين

بدأت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة، بالإنابة عن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للنظر فى عدد من مشروعات القوانين والتعديلات على بعض القوانين، التى انتهت منها اللجان الفرعية.

واستهلت اللجنة اجتماعها، بمناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، فى وجود وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى.

وتبحث اللجنة فى اجتماعها تعديلات على بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 الخاص بقانون التأمين الاجتماعى، ورقم 99 لسنة 1992 الخاص بنظام التأمين الصحى على طلبة المدارس، ورقم 86 لسنة 2012 الخاص بنظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى.

كما تبحث اللجنة فى اجتماعها مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، ومشروعى قانونى الشباب والرياضة، بجانب عدد آخر من القوانين.

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