الرئاسة: قائمة المفرج عنهم تشمل عدداً كبيراً من الشباب والأحداث

أكدت رئاسة الجمهورية فى بيان رسمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بإعفاء 165 من المحكوم عليهم فى عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح بمختلف المحافظات المصرية، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها.

وتشمل قائمة المفرج عنهم عدداً كبيراً من الشباب والأحداث.

موضوعات متعلقة..