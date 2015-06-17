الرئاسة: قائمة المفرج عنهم تشمل عدداً كبيراً من الشباب والأحداث

أكدت رئاسة الجمهورية فى بيان رسمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بإعفاء 165 من المحكوم عليهم فى عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح بمختلف المحافظات المصرية، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وتشمل قائمة المفرج عنهم عدداً كبيراً من الشباب والأحداث.
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مصادر: الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن 165 متهما بخرق قانون التظاهر
السيسى يوجه وزارة الداخلية بتنفيذ الإفراج عن الشباب الصادر لهم عفو رئاسى
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