التعليم: ضبط 10 حالات غش بامتحان الاقتصاد والإحصاء لطلاب الثانوية اليوم

أعلن محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغات بـ"10 حالات غش إلكترونى بالمحمول اليوم بامتحان الاقتصاد والإحصاء لطلاب النظام الحديث، منها 4 حالات فى الاقتصاد و6 فى الإحصاء".

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة فى بيان، إنه تم ضبط طالب ومعه تليفون محمول استخدمه فى تصوير ورقة الأسئلة فى لجنة كفر شكر الابتدائية الجديدة بالقليوبية، كما تم ضبط طالبة فى لجنة البدارى الثانوية المشتركة بأسيوط ومعها تليفون محمول قامت باستخدامه فى تصوير ورقة الأسئلة، وتم عمل محضر إثبات حالة.

وأوضح رئيس الامتحانات أنه تم ضبط طالب فى لجنة فاقوس الإعدادية الحديثة بنات بالشرقية، وتم عمل محضر إثبات حالة، وفى لجنة أبو كبير الثانوية بنين تم ضبط طالب ومعه تليفون محمول، وتم عمل محضر إثبات حالة.

وفي امتحان مادة الإحصاء تم ضبط طالب بلجنة أبو تشت الثانوية بنين بقنا ومعه تليفون محمول استخدمه فى تصوير الورقة وتم عمل محضر إثبات حالة، وفى لجنة محمد فريد ث بنين فى شبرا بالقاهرة تم ضبط طالبين مع كل منهما تليفون محمول، وتم عمل محضر إثبات حالة.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية إلى أنه فى لجنة الخانكة ثانوية بنات بالقليوبية، تم ضبط عدد 2 تليفون محمول مع طالبتين، وتم عمل محضر إثبات حالة، وفى لجنة عبد اللطيف حسانين للتعليم الأساسى بالزقازيق تم ضبط تليفون محمول مع طالب وتم عمل محضر إثبات حالة.

وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه أدى اليوم طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، حيث وصل عددهم إلى 456745 طالب وطالبة فى 1553 لجنة.

وتابع سعد فى بيان صادر عن الوزارة، أنه أدى طلاب الثانوية العامة "نظام قديم" البالغ عددهم 319 امتحان مادة التفاضل والتكامل "رياضيات 2" وذلك فى 176 لجنة.