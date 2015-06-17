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تعرف على 10 نصائح مهمة لصحة الصائم فى رمضان

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تعرف على 10 نصائح مهمة لصحة الصائم فى رمضان تعرف على 10 نصائح مهمة لصحة الصائم فى رمضان
كشف الدكتور إبراهيم بدوى، الأستاذ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث، عن أهم 10 نصائح مهمة للصائم فى شهر رمضان المبارك منها ضرورة الحرص على عدم الشبع فى وجبة الإفطار لتجنب الإصابة بالتخمة، ولترك مجال لتناول وجبات خفيفة أخرى بين الوجبتين، ومضغ الطعام بشكل جيد لتنشيط عملية الهضم وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات فى الهضم وآلام فى المعدة، مؤكدا أن إطالة وقت المضغ يشعر الإنسان بالشبع ويحقق الاستفادة من إفرازات الغدد اللعابية.

وأكد بدوى، فى تصريح صحفى، اليوم الأربعاء، أهمية تأخير وجبة السحور حتى آخر وقت قبل الفجر؛ للتقليل من الإحساس بالجوع والعطش، والإكثار من تناول الماء والسوائل بين الوجبتين لتعويض الفقد بالعرق والتخلص من الإمساك الذى ينتج عن نقص السوائل، وتجنب العصائر المحلاة لمنع زيادة العطش، موضحا أن الفرد عادة ما يحتاج من حوالى 2 إلى 3 لترات ماء يوميا متضمنة السوائل مثل العصائر والألبان.

وشدد على أهمية الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة لاحتوائها على نسب عالية من الماء الذى يحتاجه الجسم وكذلك الأملاح والفيتامينات الهامة للجسم، والإقلال من ملح الطعام على المائدة والمخللات والأطعمة المملحة والتوابل والبهارات؛ لأنها بالإضافة لأضرارها الصحية فإنها تزيد من الإحساس بالعطش، مؤكدا ضرورة الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة لمنع التلبك المعوى والتخمة وللمحافظة على مستوى ، والإقلال من تناول الكنافة ‏والبقلاوة والبسبوسة؛ لنفس الأسباب.

وأوصى بعدم الإسراف فى تناول المشروبات الغازية مع وجبتى الإفطار والسحور، إلى جانب ضرورة ممارسة نوع من النشاط الحركى بعد الإفطار بساعة مثل المشى وكذلك صلاة التراويح فهى تساعد على الهضم وتمنع تراكم المواد الضارة فى الجسم.

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مصر 365

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