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4 فوائد لزيت السمسم.. أهمها علاج الصدفية

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4 فوائد لزيت السمسم.. أهمها علاج الصدفية 4 فوائد لزيت السمسم.. أهمها علاج الصدفية
زيت السمسم يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، ويتميز بالرائحة المميزة وفوائده العديدة لصحة الإنسان، وذلك يرجع إلى احتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

وحول ذلك تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن زيت السمسم متواجد عند الكثير من العطارين، وهو رخيص الثمن ويتميز برائحته المتميزة، وله العديد من الفوائد على الصحة .

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الفوائد الصحية لزيت السمسم، منها:
>1- يحتوى زيت السمسم على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التى تحد من الإصابة بالأمراض المناعية والسرطان.
>2- نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين "E"، فهو يساعد على تجديد خلايا الجسم.
>3- يعد زيت السمسم مضادا للبكتريا فيساعد على علاج بعض الأمراض الجلدية كالصدفية.
>4- يعد علاجا قويا فى تهدئة الأعصاب ويحد من التعرض للشعور بالعصبية والتوتر والقلق.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بوضع ملعقة صغيرة من زيت السمسم على كوب من الماء الدافئ فى الصباح وتناوله، فهذا يساعد على تقوية الجهاز المناعى، وأيضا ينصح بدهن الزيت على الأيدى والأرجل للتمتع بفوائده.

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مصر 365