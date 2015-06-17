مباريات أرسنال في الدوري - القمم لن تتأخر.. ومواجهتا يونايتد وتشيلسي خلال أسبوعين

أرسنال يريد أن يكون بطلا للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل. وجدول مبارياته التي تبدأ يوم 8 أغسطس المقبل قد يساعده على تحقيق ذلك.

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ويفتتح أرسنال الموسم الجديد من الدوري بمواجهة باستضافة وست هام يونايتد يوم الثامن من أغسطس.

ولن تتأخر مباريات القمة، حيث يصطدم رجال أرسين فينجر بليفربول في ملعب الإمارات يوم 22 أغسطس في الجولة الثالثة.

وستكون مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة يوم 19 سبتمبر.

ويبدأ المدفعجية شهر أكتوبر، بمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الثامنة يوم 3 على ملعب الإمارات.

وفي نفس الشهر، يستضيف أرسنال إيفرتون في الجولة العاشرة يوم 24.

وستكون مواجهة توتنام هوتسبرز في الجولة الـ12 يوم 7 نوفمبر.

ويلعب أرسنال أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ17 يوم 19 ديسمبر.

ويواجه المدفعجية ليفربول وتشيلسي في الدور الثاني في شهر واحد، حيث يلعب مع الريدز في أنفيلد يوم 12 يناير 2016 في الجولة الـ21، ثم يستضيف رجال جوزيه مورينيو يوم 23 في الجولة الـ23.

شهر فبراير لن يكون صعبا كالمعتاد على أرسنال هذا العام، فسيكون يونايتد أصعب خصم فيه يوم 27 في الجولة الـ27.

وبعدها يلعب مع توتنام يوم 5 مارس في الجولة الـ29، ثم مع إيفرتون يوم 19 مارس في الجولة الـ31.

وتتأخر مواجهة سيتي في الدور الثاني حتى الجولة الـ37، يوم السابع من مايو.

وينهي المدفعجية الموسم باستضافة أستون فيلا يوم 15 مايو.