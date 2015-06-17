ضبط "موزة" زعيم عصابة سرقة السيارات بأبو النمرس وبحوزته نصف مليون جنيه

تمكن ضباط مباحث الجيزة برئاسة اللواء طارق نصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة فى القبض على المتهم الرئيسى بعصابة سرقة السيارات بأبو النمرس.

كانت وردت معلومات لضباط قسم أبو النمرس وتم إخطار اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى أمر بإعداد حملة للقبض على المتهم بمكان تواجده، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم "أمين.ب" وشهرته موزة 34 سنة عاطل فى فيلا مستأجرة بطريق المريوطية مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا.

وبمواجهته اعترف المتهم بتكوين تشكيل عصابى مع آخرين لسرقة السيارات وعثر بحوزته على 2 بندقية آلية وطبنجة حلوان و149 طلقة و5 أقنعة سوداء اللون و568 ألف جنيه مصرى، وسيارة جيتا ذهبى مبلغ بسرقتها ولوحات معدنية لسيارة أكسنت خضراء مبلغ بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.