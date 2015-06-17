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نيابة الجيزة تأمر بعرض الضابط المتهم بتسهيل الدعارة على الطب الشرعى

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نيابة الجيزة تأمر بعرض الضابط المتهم بتسهيل الدعارة على الطب الشرعى نيابة الجيزة تأمر بعرض الضابط المتهم بتسهيل الدعارة على الطب الشرعى
أمرت نيابة الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين بعرض الرائد فهمى بهجت الضابط المتهم بتسهيل الدعارة بشقته وإدارة مسكنه لأعمال منافية للآداب، على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات، وذلك بعدما اتهم مباحث الآداب بالتعدى عليه بالضرب والسب أثناء إلقاء القبض عليه بداخل بشقته.

كان وصل الضابط المتهم إلى محكمة الجيزة قادما من محبسه واستمتعت النيابة لأقواله حول اتهامه لقوات الأمن بالتعدى عليه بالضرب .
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