القبض على تاجر مخدرات فى نجع حمادى أثناء بيعه بانجو وحشيش لضباط المباحث

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى ب، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث، من ضبط أكبر تاجر مخدرات بمركز نجع حمادى، وبحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا من العميد هشام خطاب مدير المباحث يفيد قيام كل من النقباء محمد حمد ومحمد علام ومحمد العمد وأحمد عكاشة بالتنكر فى ملابس بلدى مستقلين الدراجات النارية وإيهام المتهمين "صالح. ا.م" و"صلاح. م.م" بأنهم تجار للمواد المخدرة ويريدون كمية كبيرة.

وبعد نصب كمين للمتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما 20 كيلو بانجو ونصف كيلو من جوهر الحشيش، ومبلغ مالى وأربعة هواتف محمولة، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة التى تولت التحقيقات.