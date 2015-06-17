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حبس رجل وزوجته 3 سنوات لاتهامهما بالاحتيال والنصب على المواطنين بأكتوبر

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قضت محكمة جنح أكتوبر بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه، ضد كل من "عصام.ج"، وزوجته "كاميليا.م" وتعمل بمجمع البحوث الإسلامية - معهد الدراسات الخاصة فتايات، فى القضية رقم 5607 سنة 2015 جنح ثان أكتوبر، لاتهامهم بالنصب على المجنى عليها فادية عبد الحميد متولى.

كانت تقدمت المجنى عليها فادية عبد الحميد متولى ببلاغاً أفادت فيه قيام كل من "عصام.ج"، "كاميليا.م" بالنصب عليها والاستيلاء على مبالغ مالية بعد إقناعها بوجود مشروع استثمارى وطلبا منها مبالغ مالية نظير اشتراكها فيه -اتضح فيما بعد كذبه-.

وقد باشرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة التحقيق فى القضية وأمرت بحبس المتهم الأول "عصام.ج" 4 أيام مع مراعاة تجديد حبسه، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمة الثانية "كاميليا.م" وعرضها على سرايا النيابة للتحقيق معها.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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