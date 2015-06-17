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تقرير - يوفنتوس وروما ينضمان لسباق ضم صلاح

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تقرير - يوفنتوس وروما ينضمان لسباق ضم صلاح تقرير - يوفنتوس وروما ينضمان لسباق ضم صلاح

كشفت تقارير إيطالية عن أن ناديي يوفنتوس وروما يراقبان موقف محمد صلاح النجم المصري الدولي من عرض فيورنتينا لضمه بشكل نهائي من تشيلسي.

وانتقل صلاح معارا من تشيلسي إلى فيورنتينا في يناير الماضي وقضى نحو ستة أشهر ناجحة شهدت تألقه بتسجيل تسعة أهداف مع الفريق الإيطالي في كل البطولات التي شارك فيها.

ويقضي الاتفاق بين تشيلسي وفيورنتينا على استعارة صلاح لمدة ستة أشهر قابلة للزيادة لموسم إضافي مع أفضلية للفيولا في شراء اللاعب مقابل 9.5 مليون جنيه استرليني.

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ولكن صلاح يمتلك حق الاعتراض على استكمال التعاقد مع فيورنتينا. ( تعرف على التفاصيل )

ونقل موقع "توتو ميركاتو ويب" عن تليفزيون "لاجازيتا" أن يوفنتوس وروما يراقبان موقف صلاح.

ويأتي تحرك يوفنتوس وروما، بعدما أكدت تقارير سابقة أن إنتر ميلان يريد التعاقد مع النجم المصري. ( تعرف على تفاصيل عرض إنتر )

توتنام أيضا يرغب في ضم صلاح، لكن على الأرجح فريق تشيلسي لن يبيع لاعبه لناد إنجليزي إذا قرر الاستغناء عنه، بحسب التقارير الإنجليزية. ( تعرف على التقارير )

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