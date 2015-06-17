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مدافع برازيلي في خطة إنقاذ مانشستر يونايتد

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مدافع برازيلي في خطة إنقاذ مانشستر يونايتد مدافع برازيلي في خطة إنقاذ مانشستر يونايتد

في سعي مانشستر يونايتد لمعالجة ثغرات خطه الخلفي يسعى النادي الإنجليزي لضم فابينو ظهير نادي موناكو الفرنسي.

اللاعب صاحب الـ21 عاما دخل رادار مانشستر يونايتد الذي يبحث عن ظهير أيمن يعين رافايل على أعباء تلك الجبهة دفاعيا.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن مانشستر يونايتد قدم عرضا بـ14 مليون يورو على موناكو لضم اللاعب.

ويرتبط فابينو مع موناكو بعقد يمتد حتى 2019.

وكان فابينو قد قدم عروضا ممتازة مع موناكو في دوري أبطال أوروبا قبل أن ينهي يوفنتوس رحلة الفريق الفرنسي في المسابقة الأقوى على مستوى الأندية في العالم.

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