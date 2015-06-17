سيرين عبد النور: لا يجمعني بزوجي سوى ابنتنا تاليا

اختم الممثّل الكوميدي عادل كرم الموسم الثاني من برنامجه "هيدا حكي" مع الفنانة سيرين عبد النور، في حلقة خفيفة الظل، تحدثت الفنانة خلالها عن بعض من أمورها الشخصية، كما تطرّقت إلى علاقتها بزوجها وبابنتها، بالإضافة إلى أعمالها الفنية خصوصاً تلك التي جمعتها بعابد فهد.

وقبل دخولها وصف عادل سيرين بالأميرة، ثم بدأ الحديث معها بتشبيهها بـ"رأس البطاطا" قائلاً إنّ "رأس البطاطا كل الناس بتحبوا وإنت كل نانس بتحبك"، لتجاوبه سيرين "ولكن من يتّبع حمية غذائية لا يحبني" في إشارة منها إلى أنه ثمة أشخاص لا يحبونها.

سيرين عبد النور تتحدث عن إنزعاجها من بعض المعجبين

وجّه عادل سؤال لسيرين ما إذا كانت فعلاً متكبّرة أو "بتشوف حالها" كما يصفونها، خصوصاً أنها تنزعج من إلتقاط الصور مع المعجبين، فرفضت سيرين هذا الوصف، وقالت إن بعض المعجبين يطلبون منها إلتقاط الصور في وقت لا يناسبها، خصوصاً عندما تذهب إلى السوق أو "السوبر ماركت" ولا تكون جاهزة لإلتقاط الصور، فعلى الرغم من أنها تشرح ذلك للمعجبين إلا أنهم يصرّون على إلتقاط الصور معها الأمر الذي يزعحها كثيراً.

سيرين: "عابد فهد ضربني عنجد"

سأل عادل ضيفته عن أعمالها الفنية، فتحدثت عن مسلسل "روبي" وقالت إن هذه الشخصية لا تشبهها أبداً، كما تحدثت عن مسلسل "لعبة الموت" الذي جمعها بعابد فهد، وقالت إن عابد ضربها فعلاً في أول مشهد مثلاه سوياً ما أثار استغرابها كثيراً في البداية، وقالت ممازحة "إن عابد هو سبب تكبير خدّايّ وليس عمليات التجميل"، ليصفه عادل بالدكتور عابد فهد.

وقالت سيرين ضاحكةً: "هذا العام في رمضان ما في كف من عابد، لقد سلّمت الشعلة".

سيرين: "ما في أغنية لمروان خوري مش حلوة"

عن كليبها "عادي" قالت سيرين إن الأغنية تأليف وتلحين مروان خوري، مضيفةً إنه لا يوجد أغنية لمروان ليست جميلة، وعبرت عن حبها واحترامها له، وتحدثت عن الكليب، وقالت إنه يتناول موضوع الخيانة ولكن من رؤية آخرى، وهي الشخصية الإزدواجية والشك الذي يأتي من المرأة أحياناً وليس من الرجل فقط، مشيرةً إلى أنها حالة موجودة في المجتمع.

والغريب أن سيرين لم تغنّ أغنية "عادي" خلال الحلقة، في وقت أنّ أي فنان يستقبله عادل يقوم بأداء بعضاً من أغانيه، خصوصاً الجديدة منها.

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سيرين: "ابنتي عندها أخبار كتير غريبة"

كشفت سيرين أن شخصية ابنتها غريبة جداً، وأنها تجيد التمثيل بشكل جيد، وتقوم بالاحتيال على والدتها بطريقة ذكية، وأضافت سيرين :"ابنتي تأكل كثيراً وتستيقظ خلال الليل لتفتح البرّاد وتأكل".

كما تحدثت سيرين عن رفضها نشر صور لابنتها، لأنه ثمة أشخاص يعلّقون بطريقة غير لائقة على صور الأطفال، وقالت إنها تعاني كثيراً عندما تخرج مع ابنتها خوفاً من أن يصوّرها أحد، خصوصاً عندما تكون معها في الكنيسة.

سيرين عن زوجها: "لا شيء يجمعني بزوجي إلا تاليا"

تحدثت سيرين عن علاقتها بزوجها، وقالت إنه لا يوجد بينهما أي شيء مشترك سواء في الأكل أوالطبع... مستغربةً كيف تزوّجا وهما لا يتفقان على أمور كثيرة، وقالت ضاحكةً: "لا شيء يجمعني بزوجي إلا تاليا"، وقالت إنها بسبب زوجها تكره لعبة كرة القدم.

سيرين وفكرة الحمل

سأل عادل سيرين عن سبب تأجيلها فكرة الحمل، فأجابت أنّها أجلتها بسبب العمل وبسبب خوفها من الحمل ومتاعبه خصوصاً أن الروائح تسبب لها انزعاجاً كبيراً خلال فترة الحمل، موضحةً أنها وبدون حمل تنزعج من الروائح، وكاشفةً أنها لا تحب الروائح المعطرة أو "البرفيوم" ولا تضعها لأنها تسبب لها آلام في الرأس، مشيرةً إلى أنها تكتفي بمعطرات خفيفة خاصة بالجسم.

وصرّحت سيرين أنها وزوجها قررا إنجاب أخ لتاليا وأعلنت أنهما سيطلقان عليه اسم "كريستيانو".

سيرين الأم الحنون

قالت سيرين إنّ شخصيتها تشبه شخصية الأم الحنون في طريقة اهتمامها بالناس، وجاء حديث سيرين هذا عندما سألها عادل عن محبتها لجوزيف عطية وفارس كرم، وقالت إنها تحبهما كثيراً وتهتم بهما جداً.

كما قالت إنها تحب إليسا وتفتخر بوائل كفوري.

رهية من "هيدا حكي"

وفي ختام الحديث، عبّرت سيرين عن سعادتها بوجودها في البرنامج وقالت لعادل: "أشعر برهبة أثناء وجودي في "هيدا حكي"".

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