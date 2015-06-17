الفنّانة السورية ميسون أبو أسعد تكشف أسرار "باب الحارة"

تضرب الفنّانة السورية ميسون أبو أسعد موعداً مع جمهورها خلال شهر رمضان المبارك عبر أربعة أعمال، بينما أجل عرض الخامس إلى ما بعد الشهر الكريم.

بداية، تطل مجدداً بأحداث الجزء السابع من "باب الحارة"، فتتابع تجسيد دور "ناديا" (قطايف)، حيث ستأخذ الشخصية مساراً جديداً، وسيطرأ عليها حدث مفاجىء مع الحلقات الأولى ستصيب "أبو عصام" بصدمة لا تندمل، وسيعرض المسلسل على قنوات "mbc"، و"النهار لكي"، و"الشارقة"، و"زي ألوان"، و"LBC".

وفي العمل الشامي الآخر "حرائر" تجسد شخصية "زبيدة"، وهي ابنة تاجر ثري جداً، وتحب مظاهر الثراء والحياة المرفهة، لدرجة أنها تجنح بزواجها نحو الرجل الذي ترى أنه الأكثر ثراءً، لكن هذا الاختيار سيقودها إلى زواج فيه نوع من الفشل".

ويعرض هذا العمل على قنوات "أبو ظبي دراما"، و"سوريا دراما"، و"الإمارات"، و"تلاقي"، و"المدى"، و"LDC".

وبالانتقال إلى المسلسل الاجتماعي "شهر زمان" فإنها ستظهر بدور صحفية تتعرض للخطف من إحدى العصابات، ويعرض عبر "سوريا دراما"، و"الفضائية السورية"، و"تلاقي"، و"الجديد"، و"NBN".

كوميدياً، انضمت أبو أسعد إلى أبطال "بقعة ضوء" للمرة الأولى، حيث تجسد عدة شخصيات في لوحات متعددة من الجزء الحادي عشر، ويعرض على شاشات "سما"، و"الدنيا"، و"المنار"، و"الفلسطينية".

يشار إلى "مذنبون أبرياء" سيأجل عرضه إلى ما بعد الموسم الدرامي الرمضاني، وتجسد فيه ميسون أبو أسعد شخصية "سراب" الناشطة بتجارة المخدرات.