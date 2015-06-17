ماذا يجمع بين نوال الكويتية ونانسي عجرم والسلطانة مريم؟

حمل مهرجان «بياف» في مضمونه مسيرة خلاقة لكافّة المجالات في الفن والموسيقى والاختراع. فهو مهرجان يعكس من خلال اختيار مكرّميه صورة مشرّفة عن لبنان الجمال. وقد حمل مهرجان «بياف» هذا العام شعار ذكرى وتكريم المطربة الراحلة صباح. وقد تمّ على السجادة الحمراء عرض بعض من فساتينها التي ارتدتها في مسيرتها الفنية.

عند السابعة والنصف، بدأ توافد نجوم الغناء. وكان أوّل الواصلين الممثلة التركية بيلين كاراهان (السلطانة مريم في مسلسل «حريم السلطان») وزوجها بدري جونتاي، ثم حضر الفنانون مادونا وفلّة وصابر الرباعي. ثم وصلت الفنانة نانسي عجرم برفقة زوجها الدكتور فادي هاشم ومدير أعمالها جيجي لامارا. بعد ذلك، وصلت الفنانة نوال الكويتية ليكون وائل كفوري مفاجأة السهرة، حيث كان لحظة وصوله محط أنظار الصحافة. وقد جلس على طاولة الفنانة نانسي عجرم التي جمعت أيضاً كلاً من الممثلة التركية بيلين كاراهان والسفير البريطاني توم فليتشر الذي تربطه صداقة بالفنانة نانسي عجرم.

ماذا دار بين نوال وورد وسلافة؟

أما طاولة الفنانة نوال الكويتية، فجمعت كلاً من الممثلة سلافة معمار والمخرجة إيناس الدغيدي والممثلة ورد الخال. وصول الفنانة نوال الكويتية إلى الطاولة المخصّصة لها كان محطّ اهتمام الجميع، حيث رحّبت بها سلافة معمار وإيناس الدغيدي وورد الخال. فقالت لهنّ نوال: «شكراً كثيراً. فأنا أحبكنّ جميعاً». ثم توجّهت بكلامها إلى سلافة قائلة لها: «أنا أموت بتمثيلك». فقالت لها سلافة: «وأنا أموت بصوتك وإحساسك».

حوار نانسي- نوال

ثم التفتت نانسي إلى نوال عند سماع صوتها قائلة لها: «حبيبة قلبي»، وقامت كل منهما عن طاولتها وسلّمتا على بعضهما البعض. فقالت لهما «سيدتي»: «أنتما فنانتان تشبهان بعضكما فناً وأخلاقاً». فقالت نوال: «نشبه بعضنا البعض في الحياة والأسرة». فقالت لها نانسي: «أنا أحبك كثيراً وأحترمك». وسألتها عن ابنتها حنين فقالت لها: «الحمدلله بخير، لكن هذه المرّة الأولى التي أسافر فيها من دونها». وبدورها سألتها نوال عن ابنتيها ميلا وإيلا. الحديث الذي دار بين نوال وسلافة كان له طعم مختلف، حيث تحدّثتا عن مسلسل «بنت الشهبندر» الذي سيعرض خلال شهر رمضان. فقالت لها نوال: «أكيد سأتابعه». ثم قالت لورد الخال: «لقد تابعتك في مسلسل «عشق النساء»، ما شاء الله عليك». فقالت لها ورد: «أنا جداً معجبة بصوتك. ولقد أعجبتني أغنيتي «بيحسدوني عليك» و«ابيك جنبي». فقالت سلافة: «الله يا نوال على إحساسك ورقيّك".

أما طاولة نانسي التي جمعت الممثلة التركية بيلين كاراهان فكانت هادئة، لكن وجود وائل حرّك الأجواء. فأخبرت «سيدتي» نانسي أن وائل هو من سيقدّم لها الجائزة. فقالت نانسي: «والله العظيم، الآن عرفت من «سيدتي» أن وائل حبيب قلبي هو من سيقدّم لي الجائزة». فقال لها وائل: «حبيبة قلبي أنت «بتستاهلي». والمفاجأة عندما قام وائل إلى المسرح وغنّى «الحب المستحيل»، حيث أعربت بيلين كاراهان عن إعجابها بصوت وجمال وائل، وسألت «سيدتي» عن اسمه. فقالت لها «سيدتي»: «وائل كفوري». فعبّرت عن إعجابها بصوته وجماله. وقالت بالإنكليزية: «رائع وجماله موجود لدينا في تركيا». أما وائل فسأل بدوره عنها من تكون. فقال له جيجي: «ألا تشاهد مسلسل «حريم السلطان» والسلطان سليمان»؟ فقال وائل ممازحاً: «آه جيجي لقد عرفته، هو الذي يشبه بودي نعوم (موزّع موسيقي)»، وضحكا سوياً. وعند قيام نانسي لاستلام جائزتها، التفتت بيلين إليها وقالت لمدير أعمالها الجالس إلى جانبها إنها جميلة جداً. وعندما غنّت نانسي كانت تتابعها وقالت: «واو» (رائع). وعرفت بيلين حينها أن وائل ونانسي نجمان لبنانيان كبيران. وقالت لـ«سيدتي» لدى سماعها وائل كفوري يغني: «إن صوته جميل جداً». كانت بيلين خجولة جداً عندما قامت لتستلم جائزتها. وعندما عادت إلى طاولتها، اغرورقت عيناها بالدمع. وقالت: «لم أكن أعلم أن جميع اللبنانيين يعرفونني وأني مشهورة في لبنان». وعلمت«سيدتي» أن بيلين كاراهان قد تسوّقت من لبنان. وأثناء قيامها في جولة في وسط بيروت، تفاجأت بمحبّة الناس لها وبمعرفتهم بها.

نوال تتحدّث التركية مع السلطانة مريم

بعدما استلم الفنان صابر الرباعي جائزته، انتقل إلى طاولة نوال الكويتية ليهنّئها على جائزتها. وجلس معها يتبادلان الحديث والمباركة. وأثناء مغادرة بيلين كاراهان، دار حديث باللغة التركية بين بيلين ونوال الكويتية حيث فوجئت بيلين بإتقان نوال للغة التركية قائلة لها: «إنك تجيدين اللغة بشكل لافت». فقالت لها نوال باللغة التركية: «أهلاً وسهلاً بك. أنا أسكن في تركيا في الصيف، ولديّ منزل في bebek. كما أنني متابعة لك دائماً». فشكرتها بيلين. أما الفنان صابر الرباعي، فقد التقى نانسي عند مغادرتها وسلّم عليها والتقطا صورة سوياً إكراماً لـ«سيدتي». وودّعت نانسي نوال الكويتية قائلة لها: «أنا أحبك كثيراً» وأيضا نوال قالت لها: «أنت تعلمين مدى محبّتي لك» ثم غادروا جميعاً.

النجوم يختارون فساتين صباح

كان المكرّمون كلّما مرّوا من أمام فساتين صباح يقولون: «رحمها الله، كم كانت أنيقة». وقد اختار الفنان إيلي شويري فستاناً باللون الذهبي من فساتين صباح لأنه يذكّره باليوم الذي ارتدته في مسرحية «دواليب الهوا» قائلاً: «الله يرحمها كم كانت تحب الأزياء». كذلك الكاتبة والممثلة كلوديا مارشليان والممثل مجدي مشموشي قد اختارا فستاناً لصباح باللون الأحمر. وقالت كلوديا: «هذا الفستان يذكّرني بصباح وحبّها للحياة». والمفاجأة الأهم تمثّلت بحضور هويدا ابنة المطربة صباح التي قالت: «كل هذه الفساتين فيها رائحة والدتي». وقبّلت فساتين والدتها وقالت: «الله يرحمها». أما الممثلة سلافة معمار فقد اختارت اللون الأخضر قائلة: «هذا الفستان بتصميمه يعيدني إلى مرحلة تاريخية فنية عريقة. وأنا أحب هذا اللون. وصباح حقيقة عندما نذكر اسمها نجده مرتبطاً بالأناقة». أما نصير شما عازف العود الشهير، فقد اختار فستاناً باللون الأخضر، حيث ذكّره باليوم الذي التقاها به منذ عشر سنوات في القاهرة وكانت ترتدي هذا الفستان.