فيروزة تخطف قلب السلطان سليمان في مسلسل جديد

عمان – سميرة حسنين

تلقت الممثلة التركية الشابة ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم في (ليلى) وبميرا في مسلسلها الأخير (مد وجزر) الذي انتهى عرض موسمه الثاني بنجاح في تركيا، خبراً مؤلماً وهو إختيار شركة الإنتاج العربية O3 الممثلة التركية جانسو ديري الشهيرة بفيروزة في (حريم السلطان3) بدلاً منها، لبطولة مسلسل جديد مع الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان.

فقد صرّحت ساريناي ساريكايا خلال خروجها من النادي الذي تمارس فيه الرياضة بانتظام، أنها تنتظر بشغف تجربة العمل مع خالد أرغنش لأنها معجبة جداً بأدائه كممثل عميق ومتميز.

وكان من المفترض أن يشارك جانسو ديري بطولة هذا المسلسل الدرامي الممثل مراد يلدريم الشهير بأمير، إلا أنه آثر الإنسحاب منه بعد طول انتظاره بدء تصويره.

وقد فضّل أمير دور البطولة أمام الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام، وكلا المسلسلين من إنتاج شركة O3 العربية التابعة لمجموعة قنوات mbc .

ويعد هذا العمل الدرامي، العمل الثالث الذي سيجمع خالد آرغنش بجانسو ديري بعد فيلم "الحب المر" الذي شاركتهما بطولته الممثلة سونغول أودين الشهيرة بنور حيث مثلت دور زوجته، ومسلسل "حريم السلطان3"حيث أدت دور حبيبته الفارسية فيروزة.

ولم يحدد بعد موعد بدء تصوير المسلسل أو عرضه في تركيا.

وكان خالد آرغنش قد نفى سابقاً تعاقده مع الشركة العربية وتقاضيه وما قيل عن تقاضيه مبلغ 120 ألف ليرة تركية عن الحلقة، وتمنّى أن يكون ما كتب حول الأجر صحيحاً لكنه أكّد وجود مفاوضات جارية منذ أسابيع بينه وبين الشركة.