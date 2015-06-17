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مصرع عامل وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب جرار زراعى ببسيون

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مصرع عامل وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب جرار زراعى ببسيون مصرع عامل وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب جرار زراعى ببسيون
لقى عامل مصرعه وأصيب 2 آخران بجروح وكدمات وكسور فى حادث انقلاب جرار زراعى بطريق قرية صالحجر مركز بسيون بالغربية، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعى .

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون بانقلاب جرار زراعى بطريق قرية صالحجر.

انتقل الرائد محمد الكردى رئيس مباحث مركز بسيون، وتبين من الفحص أثناء سير جرار زراعى بمقطورة محمله كراكة حسن على بيومى مزار 34 سنة سائق - مقيم بقرية الحمراوى – مركز كفر الشيخ بالطريق بقرية صاالحجر انحرفت تجاه بشكل مفاجئ عربة كارو (مجهولة) فاختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلاب الجرار بالمقطورة والحمولة.

أسفر الحادث عن مصرع أحمد على بيومى مزارع 14 سنة عامل (مستقل الجرار) وإصابة كل من قائد الجرار بكدمات وسحجات متعددة بالوجه والقدم اليسرى، ومحمد عبدالعزيز عرفة 19سنة عامل مقيم بقرية محله موسى – كفرالشيخ (جرح متهتك بالساق اليسرى واشتباه كسر بالساق اليسرى وقطع بالأوردة، تحرر المحضر 11567 جنح مركز بسيون وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
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