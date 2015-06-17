محافظ أسيوط يتفقد منطقة العوامر الصناعية ويستمع لمطالب المستثمرين

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن الدولة بكافة أجهزتها مهتمة بتشجيع حركة الاستثمار والمستثمرين لفتح مجالات جديدة لتوفير فرص العمل للشباب، وذلك بتوفير كافة مقومات البنية الأساسية للمناطق الصناعية خاصة فى محافظات الصعيد، وقال إنه عرض مشروعات بقيمة تجاوزت 175 مليون دولار فى مؤتمر تحضيرى لمنتدى الاستثمار بالصعيد، والذى عقد بمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال تفقده عددًا من المصانع العاملة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، حيث استمع إلى مطالب المستثمرين واحتياجاتهم خلال الفترة القادمة.

وأشاد "الدسوقى" بحجم العمل فى مصانع عرب العوامر، وقال إن أسيوط لديها 4 مناطق صناعية عاملة بالإضافة إلى مجمع للصناعات الصغيرة بمركز ساحل سليم وهى مناطق الصفا وعرب العوامر والزرابى ودشلوط، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات الموافق عليها فى هذه المناطق 874 مشروعا بإجمالى تكلفة استثمارية وقدرها 2 مليار و296 مليون جنيه، وتوفر 31 ألفًا و594 فرصة عمل متضمنة 60 مشروعًا بمجمع صناعات ساحل سليم التابع إشرافيا للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة ويبلغ عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج 742 مشروعا وعدد المشروعات تحت الإنشاء 61 مشروعا وعدد المشروعات التى لم تبدأ التنفيذ 71 مشروعا.

وقال على حسين مدير عام إدارة الاستثمار بالمحافظة إن عدد المشروعات الموافق عليها بمنطقة عرب العوامر الصناعية بلغ (209) مشروعات تتيح حوالى 13 ألف فرصة عمل بتكلفة استثمارية قدرها مليار ونصف المليار جنيه، لافتاً إلى أن عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج (167) مشروعاً بنسبة 80% من المشروعات الموافق عليها بتكلفة استثمارية قدرها (832) مليون جنيه وقد أتاحت هذه المشروعات (8431) فرصة عمل.

وأضاف أن عدد المشروعات تحت الإنشاء (18) مشروعاً بنسبة 9% من المشروعات الموافق عليها سوف تتيح عدد2816 فرصة عمل وبتكلفة استثمارية 297.125 مليون جنيه، وأن عدد المشروعات التى لم تبدأ التنفيذ (24) مشروعاً بنسبة 11% من المشروعات الموافق عليها سوف تتيح عدد 1654 فرصة عمل بتكلفة استثمارية 401.634 مليون جنيه.



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المحافظ اثناء تفقده لمصنع مستلزمات طبية



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محافظ اسيوط اثناء زيارته لمصنع الشيبس



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جانب من الزيارة



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المحافظ اثناء تفقده للمتطقة الصناعية



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جانب من الزيارة