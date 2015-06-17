شركة جانكليس: لدينا وحدة معالجة للمياه متطورة ولم نصرف فى الغندورة

أكد عبد الحكيم مرسى المسئول الإدارى بمصنع جانكليس للخمور، تعليقا على تهديدات أهالى قرية العنابر التابعة للتفتيش البحرى بمركز أبو المطامير بالبحيرة والقرى التابعة لها، بالاعتصام أمام مكتب محافظ البحيرة لتضررهم من مصنع جاناكليس للخمور.

وقال إنه لديهم وحدة معالجة للمياه متطورة داخل المصنع ونفى مرسى قيام إدارة المصنع بالصرف فى مصرف الغندورة، مؤكدا التزام الإدارة بكل شروط البيئة وأن هناك يخضعون لتفتيش دائم من مسئولى البيئة.

وكانت قد سادت حالة من الغضب العارم بين أهالى أبو المطامير بمحافظة البحيرة لاتهامهم للمسئولين عن مصنع جناكليس للخمور بالصرف فى مصرف الغندورة، الذى يمر بأكثر من قرية بدائرة المركز والذى يعتمد عليه الفلاحون فى رى أراضيهم الزراعية.

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