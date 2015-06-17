5 ملاحظات تعني كفاية لبن صدرك

أمهات كثيرات حائرات متسائلات: هل الحليب بصدري خفيف أم ثقيل؟ هل يكفي مولودي ويشبعه؟ لماذا يبكي، هل يشعر بالجوع والألم بالبرد؟ لست أدري!



الطبيبة فاتنة محمود أستاذة أمراض النساء والولادة تخبرنا عن الأسباب، وتشير لنا بخمس ملاحظات:

• أن يصل عدد الحافظات المستعملة للرضيع من 8 إلى 12 يومياً، والتبرز من مرتين إلى خمس مرات في اليوم، علامة على استفادته من حليبك.

• عليك ملاحظة وزنه بعد آخر قياس له، مع ملاحظة أن المولود ينقص وزنه بعد الولادة.

• عليك إرضاعه 12 مرة خلال اليوم، وقد يزداد أو ينقص تبعاً لحاجة طفل عن آخر.

• الرضاعة كافية مادام وزن الرضيع جيداً وصحته جيدة، ولون البشرة صافية والعضلات قوية.

• أن ينام بشكل منتظم ويصحو نشطاً سعيداً، وألا يطيل البكاء والصراخ بعد أية رضاعة.